Hulusi Akar, pilavcı dükkânının önüne geldiği sırada işletme sahibi tarafından “Dikkat!” komutuyla karşılandı. Akar’ın “Arkadaşlar, nasılsınız?” sorusuna dükkân çalışanlarının askerî bir düzende hep bir ağızdan “Sağ ol!” şeklinde cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Eski Genelkurmay Başkanı olan Akar’ın esprili tavrı ve çalışanlarla yaptığı kısa “içtima” mizansenine ilişkin görüntüler, birçok sosyal medya platformunda paylaşıldı.

VERGİ TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Baruthane Pilavcısı’nın bu sürpriz ziyareti, işletme hakkındaki eski vergi iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, işletmenin 4 yıllık süreçte sadece 31 bin 977 TL vergi ödediği ileri sürülmüş; bu durum kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından, işletmeye 349 bin 514 TL 72 kuruş vergi tahakkuk ettiği açıklanmıştı. Vergi miktarının düşük olmasının nedeni olarak bazı işlemlerin “mail order” (uzaktan ödeme) yöntemiyle yapılması gösterilmişti.

Akar'ın ziyaretiyle gündeme gelen görüntüler, sosyal medyada hem esprili yorumlar hem de vergi adaleti tartışmalarıyla karşılandı. Bazı kullanıcılar, ziyaretin samimi ve renkli bir görüntü oluşturduğunu belirtirken; bazıları ise vergi adaleti konusuna dikkat çekerek, “popülerliğin vergiden muafiyet anlamına gelmediğini” vurguladı.