TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından organize edilen resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda kırmızı beyaz renkte tek katlı bir pasta kesildi. AKP’li Hulusi Akar, kılıçla kesilen pastayı küçük bir çocuğa yedirdi. O anlar çevredekiler tarafından endişeli gözlerle izlendi.

Akar’ın küçük çocuğa kılıçla pastırma yedirdiği anlar sosyal medyada gündem olurken resepsiyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.