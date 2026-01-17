Hulusi Belgü’nün avukatı Muhammed Bulutgöçer aracılığıyla yapılan başvuruda, X’teki @GalatasaraySK adlı hesaptan 15 Ocak 2026 tarihinde paylaşılan içerikte, kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamasına rağmen müvekkilin “kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama suçunu işlediği” ve “hak ettiği şekilde cezalandırıldığı” yönünde ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Hakaret, iftira, yanıltıcı bilgi

Dilekçede, söz konusu paylaşımda Hulusi Belgü’nün de aralarında bulunduğu bazı isimler için “eşkıya sürüsü gibi”, “Türk futbolunu vahim noktaya getirenler” gibi ifadelerle suç isnadında bulunulduğu, bunun hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını oluşturduğu savunuldu. Belgü, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadığını vurgulayarak, devam eden bir yargılama sürecine ilişkin “suçlu” ve “ceza almış” algısı yaratılmasının hem kişilik haklarına zarar verdiğini hem de kamuoyunu yanılttığını ileri sürdü. Şikâyette, paylaşımda mahkeme adı, dosya numarası ve karar tarihi gibi detaylara yer verilmesinin de hedef gösterme niteliği taşıdığı ifade edildi.

Suç duyurusunda, paylaşımın yaklaşık 3,5 milyon kez görüntülendiği, on binlerce etkileşim aldığı ve Galatasaray Spor Kulübü’nün yüksek takipçili resmi hesabından yapılması nedeniyle etkisinin çok geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekildi.

Belgü, savcılıktan söz konusu X hesabını kullanan kişi ya da kişilerin tespit edilmesini, Galatasaray Spor Kulübü’ne ve X platformuna müzekkere yazılmasını, şüphelilerin hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca ilgili paylaşım hakkında gecikmeksizin erişim engeli kararı verilmesi istendi.