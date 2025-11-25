Hülya Avşar ve YouTube programına konuk olan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik, müstehcenlik ve suçu övmeye yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Suç duyurusunda, Taşkın'ın Avşar ile sohbeti sırasında "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam standardı sağladığı ve bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde algı oluşturduğu öne sürüldü.

Avşar’ın Taşkın'ı desteklediği belirtilerek videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.

"ASLA KABUL ETMİYORUM"

Suç duyurusuyla ilgili Hülya Avşar sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"YouTube kanalıma konuk olarak aldığım Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum."

"O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı."

"Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim teşekkürdür."