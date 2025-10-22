Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar, 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yıllarca adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Avşar, son olarak yeni imajıyla gündeme geldi.
62 yaşındaki ünlü isim, setten paylaştığı kahküllü fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Yenilenen saç stiliyle bambaşka bir görünüşe kavuşan Avşar'a hayranları "Zamana meydan okuyorsun" diye yazdı.