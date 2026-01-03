Bir dönem magazinin, ablası Hülya Avşar kadar olmasa da ilgisini çeken 44 yaşındaki Helin Avşar, ortadan kaybolmuştu.

Uzunca bir süredir sesi soluğu çıkmayan, göz önünde de olmamayı tercih eden Avşar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı poz dikkat çekti.

Helin Avşar fit görüntüsünü gözler önüne serdi. Ayna karşısına geçip poz veren Avşar, karın kaslarını gösterdi.

HÜLYA AVŞAR'IN KIZI İDDİASI

Hülya Avşar, bir dönem çok konuşulan "Helin Avşar kardeşi mi, yoksa kızı mı?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Anlamadığım bir şey var. Yıllar öncesinden inanmadıkları bir şey yazıyorlar. Ona ne kadar cevap verirsen ver, kendilerini pek geliştiremedikleri için yine aynı şeyi yazmaya devam ediyorlar. Sanki buna kimse cevap vermemiş gibi."

"Kendi otobiyografimi çektim, yazdım, montajını ve kurgusunu yaptım, yönettim. Adı o yüzden 'Selfi'. Orada söylediğim gibi, burada da söylüyorum. Helin (44) ile aramızda çok yaş farkı var. Eğer doğursaydım Helin kadar kızım olabilirdi."

"Biz artık kocaman olmuşuz, ailemiz erkek çocuk istiyordu. Annem evde doğurdu üçümüzü de. O dönem okula gidiyorum; ben geliyorum, öğleden sonra da kız kardeşim Leyla okula gidiyor. Bir gün geldim, saat öğlen 1.30 civarı. Teyzem 'erkek çocuk, erkek çocuk' diye bağırıyordu. Helin doğmuş ama göbek bağını görüp erkek sanmışlar. 'Sonunda erkek çocuk oldu' derken, bir gittik minnacık bir kız çocuğu. Dolayısıyla Helin elime doğdu."

"Leyla ve ben büyüttüm Helin'i. Annem ve babam bizi sokakta çamurlar içinde büyütürken, Helin'i steril büyüttük. Yani öyle olduğunu düşünüyorlardı. Annem babam eve geldiği zaman biz Helin'i hemen temizliyorduk. Helin kardeşim ama kızım olsaydı da 'hayır' demezdim."