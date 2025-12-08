

Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar, 1998'de kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

Kariyeri, özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yıllarca adından söz ettiren şarkıcı ve oyuncu Avşar, son olarak kızı hakkında söyledikleriyle gündeme geldi.

Önceki gün Tarabya'da yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar, üç yıldır iş insanı Mürsel Kaya ile aşk yaşayan kızı Zehra Çilingiroğlu'yla ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Güzel bir evlat yetiştirmişim. Her ortamda nasıl davranması gerektiğini bilen bir evlat. Üç yıldır bir yerlerde sevgilisiyle görüntüleniyor. Bu aralar evlilik meselesi çok çıkıyor haberlere. Gelin ata binmiş 'Ya nasip' demiş. Kendileri çok iyi bilir ne zaman olacağını. Kaya (Çilingiroğlu) da çok mutlu olur."

"ANNEANNE OLMAYA HAZIRIM"

Avşar, "Anneanne olmaya hazır mısınız?" sorusu üzerine de "Ben hazırım, inşallah torunlarımızı da görürüz. Her şey sıralı olsun hayatta. Evlenirse ve çocukları olursa bunu sonuna kadar sahipleniriz" diye konuştu.