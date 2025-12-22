Uzun bir aradan sonra ekranlara dönme kararı alan ünlü isim Hülya Avşar, "Aynı Yağmur Altında" dizisiyle setlere geri döndü.

Avşar'ın bu rol için geçirdiği imaj değişikliği şimdiden konuşulmaya başlandı. Avşar, yeni rolü için başörtüsü taktı.

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin çekimleri Londra'da başladı. Yurt dışı sahneleriyle dikkat çeken dizinin provalarında Hülya Avşar, kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hülya Avşar'ın prova görüntüleri hızla yayılırken sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, 'heyecanlıyız', 'merakla bekliyoruz' gibi yorumlar yaparken bazı kullanıcılar da 'erken final görüyorum', '2'nci bölümde final yapar' gibi eleştirel yorumlarda bulundular.