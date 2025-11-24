Hülya Avşar ile OnlyFans fenomeni Merve Taşkın hakkında, kamuoyunda tepki çeken ifadeleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede her iki isim için “fuhuşa teşvik”, “müstehcenlik”, “suçu övme” ve “halkı aşağılamak” suçlamaları yöneltildi.

FUHUŞA ÖZENDİRME İDDİASI

Başvuruya göre, Avşar’ın YouTube programına konuk olan Taşkın’ın “fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu”, “lüks yaşam sağladığı” ve “özendirici nitelik taşıdığı” yönünde algı oluşturabilecek sözleri şikâyet konusu edildi.

Avşar’ın da bu söylemleri normalleştiren ifadeler kullandığı iddia edildi. Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edildi.

Merve Taşkın daha önce 14 Şubat’a özel yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma geçirmiş, “400 bin TL’ye eşlik edebilirim” ifadeleri üzerine CİMER’e yapılan şikâyetler sonrası yargılanmıştı...

Mahkeme, yurtdışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbirlerini kaldırmış, dosyayı eksik belgeler için ileri bir tarihe bırakmıştı.