Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinin ardından bu kez Azerbaycan ekibine dahil oldu. Alkoçlar, Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçağında yer alan gazeteciler içinde yer aldı.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta yer alan gazetecilerin içinde Sinema oyuncusu Gülşah Alkoçlar'ın kızı Gülşah Alkoçlar da vardı.

Gülşah Alkoçlar (solda)

SORULARIN ÖNCEDEN VERİLMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağının Washington’dan havalanmaya hazırlandığı saatlerde gazetecilerin uçakta soracakları soruların liste halinde kendisine geldiğini açıklamasının ardından Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İletişim Başkanlığı'nın 'Hangi soruları soracaksınız' diye sorduğunu, kendilerinin de İletişim Başkanlığı’na ilettiğini söyledi. Hakan'ın yazısına jet hızıyla yanıt veren Bildirici, "Ahmet Hakan itiraf etmek zorunda kaldı" dedi.