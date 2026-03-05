Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Bölgede füze saldırıları ve siren haberleri konuşulurken plaja inerek verdiği pozları paylaşan Alkoçlar, kısa sürede sosyal medyada yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

'DUYARSIZ'

Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai’de yaşayan Demirağ, plajda verdiği keyifli pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak paylaşımın, Iran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarının bölgedeki etkilerinin konuşulduğu bir döneme denk gelmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından 'duyarsızlık' olarak nitelendirildi.

'FÜZELERE ALDIRMADI'

Paylaşımın, bölgede düşen füzeler ve güvenlik uyarılarıyla ilgili haberlerin gündemde olduğu bir dönemde yapılması tartışmayı büyüttü. Bazı yorumlarda 'füzelere de aldırmamış' denildi.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Alkoçlar; Dubai'ye yönelik İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı, patlamaların şehirde yankılandığı ve bazı bölgelerde yangınların çıktığı bir dönemde yapılan bu keyifli plaj görüntüleri için henüz bir açıklama yapmadı.