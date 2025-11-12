İranlı usta oyuncu Hümayun Erşadi (Houmayoun Ershadi), kansere karşı mücadelesine yenik düşerek 78 yaşında hayatını kaybetti.

1997 yapımı Kirazın Tadı (Taste of Cherry) filminin yönetmeni Abbas Kiyarüstemi, Tahran’da kırmızı ışıkta duran arabasının camına vurup kendini tanıtmış ve Hümayun Erşadi’ye, “Bir film çekiyorum, içinde oynamak ister misiniz?” diye sormuştu.

Bu rastlantı, İran sinemasının en unutulmaz işlerinden birine ve Erşadi’nin kariyerinin başlangıcına dönüştü.

HÜMAYUN ERŞADİ KİMDİR?

26 Mart 1947’de İsfahan’da doğan Erşadi, 1980’lerde İran İslam Devrimi’nin ardından Kanada’nın Vancouver kentine taşındı ve on yılı aşkın süre bir mimarlık firmasında çalıştı.

1990’ların ortasında İran’a döndüğünde Kiyarüstemi’yle yolları kesişti ve sinemaya adım attı.

Kirazın Tadı (Taste of Cherry) filminde intihar etmeyi planlayan bir adamı canlandıran Erşadi’nin sade ama derinlikli performansı, filme 1997 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazandırdı.