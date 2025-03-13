Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hurda deposunun açık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depoda mahsur kalan köpek ise kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre Köşklü Çeşme Mahallesi 566. Sokak’taki hurda deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyürken çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında depoda mahsur kalan köpek ise itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.