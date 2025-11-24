Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir yılı aşkın süre önce sunulan hurda teşviki teklifi, 25 yaş üzeri araç sahiplerine ÖTV'siz yeni araç alma imkanı sunarak kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ancak bu teklifin somut bir yasaya dönüşmemesi üzerine hükümet, dar gelirli ailelere yönelik alternatif bir destek programı olan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nı duyurdu. Bu programın müjdesi, ilk kez Mart 2025 döneminde verilmişti.

Aradan aylar geçmesine ve yıl sonu yaklaşmasına rağmen, uzun vadeli, düşük faizli finansman imkanı sunması beklenen bu önemli sosyal destek programının uygulama takvimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hala net bir şekilde açıklanmadı. Bu gecikme, otomobil sahibi olma umudu taşıyan vatandaşlar arasında endişeye yol açıyor.

ÖTV MAFİYETİ ASKIYA ALINDI, YENİ PROGRAM GÜNDEME GELDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından TBMM'ye sunulan orijinal hurda teşviki kanun teklifi, 25 yaş ve üstü taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve akaryakıt israfının önüne geçilmesi gibi çevreci ve ekonomik hedefler taşıyordu.

TEKLİFİN ÜZERİNEN BİR SENEDEN FAZLA ZAMAN GEÇTİ

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçların yaklaşık %25'inin 21 yaşından büyük olduğu gerçeği, teklifin potansiyel etkisini gösteriyordu. Ancak, teklifin üzerinden bir yılı aşkın süre geçmesine rağmen yasalaşma sürecinde somut bir gelişme yaşanmadı.

HURDA TEŞVİKİNDEN SES SEDA YOK

Bu süreçte, hurda teşvikine benzer bir amaçla ancak daha sosyal odaklı bir çerçevede, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kamuoyunun gündemine girdi. Bu programın en önemli şartlarından biri, hurda teşvikinde olduğu gibi, destekle alınacak sıfır araçlarda belirli bir yerlilik oranının aranacak olması.

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Henüz bir taslak aşamasında olduğu belirtilen program, özellikle dar gelirli ve çok çocuklu aileleri hedefliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre programdan yararlanacak ana kitleler şunlar:

Adına kayıtlı otomobili olmayan vatandaşlar.

Düşük ve orta gelir grubunda yer alan haneler.

En az 3 çocuklu aileler.

Programın sunduğu en önemli avantaj, ailelere uzun vadeli ve düşük faizli finansman olanakları ile ilk kez araç sahibi olma imkânı sağlamak. Ancak, programın kesin katılım şartları, Mart 2025'ten bu yana beklenmesine rağmen, hâlâ resmi olarak duyurulmadı. Vatandaşlık, çocuk sayısı kriteri, ilk araç sahipliği durumu ve gelir durumu gibi ana başlıkların şartları oluşturması bekleniyor.

BAKANLIKTAN HABER BEKLENİYOR

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"nın ne zaman başlayacağı sorusu, programın Mart 2025'te duyurulmasından bu yana en kritik soru olmaya devam ediyor. Programın hayata geçirilmesinden sorumlu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, konuya dair spekülasyonları giderecek net bir takvim açıklamış değil. Kulis bilgileri, düzenlemenin yıl sonuna kadar (2025) Meclis'e sunulup yürürlüğe girebileceği yönünde olsa da, resmi bir onay olmaması belirsizliği derinleştiriyor.