Elektronik atıklar, yıllardır çevre için ciddi bir sorun olarak görülüyor. Ancak İsviçre’deki ETH Zürih araştırmacıları, bu atıkların aslında gizli birer hazine olabileceğini ortaya koydu. Yeni yöntemleri sayesinde, eski bilgisayar anakartlarından 22 ayar altın çıkarmayı başardılar.

ELEKTRONİK ATIĞIN İÇİNDEKİ GİZLİ HAZİNE

HuffPost’un aktardığına göre, araştırmacılar yalnızca 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligram 22 ayar altın külçesi elde etti. Bu külçe, yaklaşık 33 dolarlık bir değere denk geliyor. Üstelik kullanılan yöntem, yatırım maliyetine oranla oldukça kârlı. Ekip, sürecin her 1 dolarına karşılık 50 dolara kadar altın çıkarılabileceğini belirtiyor.

PEYNİRDEN ALTINA: YENİLİKÇİ YÖNTEM

Çalışmanın en dikkat çekici yanı, kullanılan sıra dışı teknik. Araştırmacılar, peynir üretiminde ortaya çıkan yüksek protein yüküne sahip yan ürünleri işleyerek protein fibril süngerleri geliştirdi. Bu süngerler, elektronik atıklardan ayrıştırılan metal iyonlarını çekiyor. Ardından ısıtma işlemiyle altın iyonları pul haline getiriliyor.

Advanced Materials dergisinde yayımlanan makaleye göre, elde edilen külçe %91 altın ve %9 bakır içeriyor.

ÇEVRESEL DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI

Uzmanlar, bu yöntemin sadece değerli metal elde etmenin ötesinde çevresel sürdürülebilirlik açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor. Elektronik atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması hem toprak hem de su kaynakları için ciddi risk oluşturuyor. Geliştirilen bu sistem ise hem geri dönüşüm verimliliğini artırıyor hem de atıklardan ekonomik kazanç sağlamayı mümkün kılıyor.

ALTIN DEVRİMİN EŞİĞİNDE MİYİZ?

Her gün çöpe giden eski telefonlar, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar, bu yöntem sayesinde gelecekte yeni birer altın madeni haline gelebilir. Araştırmacılar, çalışmalarını daha büyük ölçeklere taşımayı hedeflediklerini belirtiyor.