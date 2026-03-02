Küresel enerji koridorunun en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, artan jeopolitik risklerle birlikte petrol piyasalarının odağı haline geldi. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, boğazdaki sevkiyatın bir ay boyunca durması veya yavaşlaması durumunda petrolün adil değerinde yaşanabilecek artışları senaryolara ayırdı.

BRENT PETROL GECE YARISI FIRLADI

Goldman Sachs’ın senaryolarına göre, boğazın bir ay boyunca tamamen kapanması ve stratejik petrol rezervleri ile yedek boru hatlarının devreye girmemesi durumunda petrol fiyatları varil başına 15 dolar yükselebilir. Boru hattı ve stratejik rezervlerin kullanılmasıyla bu artış 10-12 dolar seviyelerine sınırlanabiliyor. Boğazın kısmi kapanması ise fiyatları 1-4 dolar artırabilir.

Brent Ham Petrolün varil fiyatı TSİ 09.30'da 78,40 dolarda hareketlenirken gece seansında 82,39 doları test etmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını etkileyecek. Uzmanlar, Brent petrolün 75 doları aşması halinde benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamların gelme olasılığına dikkat çekiyor. Geçen hafta İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 58,28 TL, motorinin litresi ise 60,33 TL seviyelerine ulaşmıştı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE KÜRESEL RİSKLER

Hürmüz Boğazı, dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği stratejik bir geçit. Suudi Arabistan, BAE, Irak, Kuveyt ve İran’ın petrolü ile Katar’ın LNG sevkiyatı büyük ölçüde bu güzergâhtan dünya pazarlarına ulaşıyor. Analistler, boğazın uzun süreli kapanmasının petrol fiyatlarını hızla yükseltebileceğini ve küresel piyasalar için kritik risk oluşturduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN RİSK

Petrol fiyatlarındaki artış sonrası Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olacağını belirtiyor.