ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası diğer Körfez ülkelerine de yayılan saldırılar jeopolitik riskleri de beraberinde getirdi.

İran, saldırıların artmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nı resmen kapattığını duyurdu. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte de güvenli liman altın ve gümüşe olan rağbet arttı. Ancak piyasaların dün açılışından bu yana beklenen ivme henüz gerçekleşmedi.

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Spot altın Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 5 bin 368 dolarla güne başladı ancak gün içinde volatiliteli seyrederek satış baskısı ağır bastı ve yüzde 1’e yakın gerileyerek 5.300 doların altına indi. Saat 12.35 itibarıyla altının onsu 5 bin 263 dolarda hareketleniyor.

GRAM ALTIN 7500'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Güvenli limana talep artmasına rağmen zaman zaman da kar satışları devreye giriyor.

Gram altın dün 8.150 lirayken bugün 7.500 liranın altına kadar geriledi.

Gümüş fiyatları da dün 92 doların üzerinde seyrederken bugün 84,23 dolarda hareketleniyor. Dünkü yükselişin ardından kar satışları gümüşteki dalgalanmayı artırdı.

Analistlere göre bu volatil dönemde yatırımcıların daha likit varlıklara yönelmesi gümüşteki baskıyı artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI RİSK TIRMANDI

İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir yetkili Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını açıkladı. Geçmeye çalışanlara ise müdahale edileceği söylendi. Bu durum petrolün varil fiyatının 81,125 dolara fırlamasına neden oldu.

