Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurarak, geçmeye çalışan her geminin ateş altına alınacağını duyurdu.

BRENT PETROL FİYATI ARTTI

Küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden biri olan boğazın kapatılmasının ardından 77 dolar olan Brent petrol fiyatı 80 doları test etti.

Güne 75,63 dolar ile başlayan Brent petrol, saat 23:31 itibarıyla yüzde 8,33 artışla 79,18 dolardan işlem görüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN ÖMEMİ

İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kontrolündeki Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden biri olarak biliniyor.

Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan 33 kilometre genişliğindeki Hürmüz Boğazı, dünya deniz geçitleri arasında en stratejik su yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) akışının önemli bir bölümü bu dar geçitten sağlanıyor.

Deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinin yüzde 30'u, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinin ise yüzde 30'si buradan yapılıyor.