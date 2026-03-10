Orta Doğu’da İran’la bağlantılı savaşın tırmanması ve Hürmüz Boğazı’nda güvenlik risklerinin artması, küresel ticaretin yanı sıra sağlık sektörünü de endişelendirmeye başladı. Enerji sevkiyatının ana arterlerinden biri olan Hürmüz Boğazı’nda bazı gemilerin hedef alınmasının ardından geçişlerin fiilen durma noktasına gelmesi, Avrupa’da ilaç tedarik zinciri açısından yeni bir risk gündeme getirdi.

ALMANYA'DAN İLAÇ KRİZİ UYARISI

Almanya Sağlık Bakanı Nina Warken, İran’daki savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasının Avrupa’nın ilaç tedarikinde gecikmelere ve maliyet artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada Warken, özellikle Hindistan ve Çin’den Avrupa’ya gönderilen ilaç hammaddelerinin önemli bir bölümünün bu kritik deniz yolu üzerinden taşındığını hatırlattı. Boğazın uzun süre kapalı kalmasının tedarik zincirinde aksamalara neden olabileceğini vurgulayan Warken, “Boğazın uzun süre kapalı kalması halinde bunun ilaç tedarikine yansmaları olacaktır” dedi.

ALTERNATİF ROTA MALİYETLERİ ARTIRABİLİR

Bakan Warken’e göre, gemilerin Hürmüz üzerinden geçememesi durumunda şirketler alternatif rotalara yönelmek zorunda kalacak. Bu durumda sevkiyatların Afrika’nın güneyinden dolaşarak Avrupa’ya ulaşması gerekecek.

Bu rota değişikliğinin teslimat sürelerini uzatmasının yanı sıra nakliye maliyetlerini de yükseltebileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar, artan lojistik maliyetlerinin uzun vadede ilaç fiyatlarına da yansıyabileceğini değerlendiriyor.

STOK SORUNU YOK

Öte yandan Warken, mevcut durumda Almanya’da ciddi bir ilaç sıkıntısı beklemediklerini söyledi. Ülkedeki ilaç stoklarının şu an için yeterli seviyede olduğunu belirten Bakan, tedarik zincirinin tamamen kesileceğine dair bir endişe taşımadıklarını ifade etti.

İran savaşının başlamasından sonra bölgedeki bazı ticari gemilerin hedef alınması, uluslararası deniz taşımacılığında riskleri artırmış ve Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin fiilen durmasına yol açmıştı. Küresel ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdaki gelişmelerin, enerji piyasalarının yanı sıra sağlık ve ilaç sektörünü de yakından etkilemesi bekleniyor.