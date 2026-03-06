Ortak Deniz Bilgi Merkezi (JMIC) tarafından 6 Mart’ta yayımlanan son rapor, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz geçişlerinin “tek haneli sayılara” gerilediğini ortaya koydu. Petrol ve gübre gibi kritik emtiaların geçtiği bu stratejik su yolunda neredeyse tüm trafik durmuş durumda.

Bölgedeki çok uluslu deniz danışma grubunun verileri, boğazdaki krizin boyutunu net şekilde gösteriyor. JMIC’in gemi sinyallerini incelemesi, son 24 saatte sadece iki onaylı ticari geçişin yapıldığını ve bu gemilerin petrol tankerleri değil, genel kargo gemileri olduğunu ortaya koydu.

Bu fiili durma, küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini artırırken, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ham petrolün yaklaşık beşte biri ile gübre sevkiyatlarını da tehdit ediyor. Analistler, tedarik zincirinde yaşanacak aksaklıkların hem enerji hem de gıda güvenliği üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki artan askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri, navlun ve sigorta maliyetlerini yükseltiyor. Birçok nakliye şirketi ya rotalarını değiştiriyor ya da sevkiyatları durdurma yoluna gidiyor. Uzun süreli kapanma, stratejik öneme sahip bu su yolunun küresel enflasyon üzerindeki baskısını da artırabilir.