ABD ile İran arasındaki tansiyon, son yılların en kritik seviyesine ulaştı. Hürmüz Boğazı’nda ticari bir gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak başlatılan operasyonlar, bölgedeki stratejik dengeleri altüst etti.

3 Gecede 300'den Fazla Nokta İmha Edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu hafta İran topraklarına yönelik üçüncü büyük hava operasyonunu başarıyla tamamladığını duyurdu. Stratejik öneme sahip bölgelere odaklanan son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedef ateş altına alındı.

CENTCOM kaynaklarından paylaşılan verilere göre, üç gün süren yoğun bombardıman dizisinde toplam 300’ü aşkın nokta etkisiz hale getirildi. İmhalar arasında şunlar öne çıktı:

İleri düzey füze ve İHA fırlatma rampaları.

Deniz kuvvetlerine ait kritik unsurlar.

Mühimmat depoları ve lojistik merkezler.

Haberleşme ağları ve kıyı gözetleme istasyonları.

Yetkililer, bu kapsamlı operasyonun temel amacının İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tehdit kapasitesini kalıcı olarak kısıtlamak olduğunu vurguladı.

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ABD’nin operasyonuna İran’dan gelen yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın çevreler, Tahran’ın Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri tesislerini füze yağmuruna tuttuğunu iddia etti.

Katar’ın başkenti Doha'da geceyi aydınlatan patlama sesleri bölgedeki endişeyi tırmandırırken, Katar makamlarının vatandaşlarına acil güvenlik uyarıları gönderdiği kaydedildi. Aynı saatlerde Kuveyt’ten Irak sınırlarına ve Ürdün’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada şiddetli sarsıntıların hissedildiği ve peş peşe patlamalar yaşandığı rapor edildi.

Bölge genelinde güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarılırken, uluslararası toplumun gözü Hürmüz Boğazı'ndaki kritik ticaret rotasının güvenliğine çevrilmiş durumda.

Gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz.