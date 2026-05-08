Bir ABD'li yetkili Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Cuma günü İran limanlarına yönelik ablukayı aşmaya çalışan birkaç tankere hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Yetkili, "Geçmeye çalışan gemiler Çok Büyük Ham Petrol Tankeri (VLCC) tipi ticari gemilerdi. İran’a geri dönmeye çalışan devasa, boş gemiler” dedi.

Yetkili, gemilerin İran'ın üretmeye devam ettiği petrolü depolamak için yola çıkmış olabileceğini söyledi.

Aynı yetkili birkaç tankerin vurulduğunu da ekledi. İranlı yerel kaynaklar Hürmüz Boğazı etrafında patlama sesleri duyduklarını doğruladı.

HARK ADASINDA PETROL SIZINTISI MI VAR?

İran için bir başka büyük sorun ise Hark adasında görüntülendi. İran petrol ihracatının yüzde 95'inden sorumlu adanın etrafındapetrol sızıntısı saptandı.

ABD dün füze gemileriyle Hark adasını hedef almış ve bazı İran tankerlerini vurmuştu.

Uydu görüntülerinde ortaya çıkan sızıntının bu gemilerden geliyor olabileceği öne sürüldü.

İran resmi bir açıklama yapmadı. Ancak öğleden sonra bugün İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, gemilere Hürmüz Boğazı’ndaki ABD savaş gemilerinden en az 10 mil uzak durmaları konusunda uyarıda bulunarak, “Yankilere” füzeler ve insansız hava araçlarıyla bir ders vermek zorunda kalabileceğini belirtti.

İRAN'IN DEPOLAMA YARIŞI

Uzmanlara göre vurulan boş petrol tankerleri, İran'ın petrol üretimini durdurmadan depolama alanı sağlamak için ablukayı aşmaya çalışmış olabilir.

Abluka dolayısıyla ihracat sorunu yaşayan İran, petrol üretimini durdurursa atıl kalınca tıkanan kuyuları açmak milyarlarca dolar harcamak zorunda.

Bu sebeple İran petrol üretimini sürdürüyor ancak yeni depolama yöntemleri de hazırlıyor.

Ülke geçtiğimiz günlerde on yıllardır suya inmeyen tankerleri doldurup suya indirdi. Bu tankerlerin bir kısmı Hark adası etrafında alargada kaldı.

Bunun yanında atıl kalmış, terk edilmiş petrol siloları da depolamalar için kullanılıyor.