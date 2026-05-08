İran Devlet Televizyonu'na göre İran, Umman Körfezi'nde bir petrol tankerine çıkartma yaparak ele geçirdi.

Kanalda "İhlalde bulunan “OCEAN KOI” adlı petrol tankeri, İran'ın petrol ihracatını ve İran halkının çıkarlarını baltalamaya çalışıyordu" açıklaması yapıldı.

İran daha sonra sosyal medya üzerinden gemiyi ele geçirdikleri anlara ait bir video paylaştı. Videoda İran askerlerinin hız tekneleriyle gemiye yaklaştığı ve çıkartma yaptığı görüldü.

Tankerin nereye götürüldüğü ve geminin içindeki mürettebatın durumu henüz bilinmiyor. ABD veya İran henüz resmi açıklama yapmadı.