Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında yine Orta Doğu’daki gelişmeler bulunuyor. Bölgeden gelen haberler gerilimin yüksek kalmasına neden olurken, bu durum finansal piyasalarda da dalgalanmaları beraberinde getiriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİALARI TANSİYONU ARTIRDI

Uluslararası basında yer alan iddialara göre İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştirmeye başladığı öne sürüldü. Buna karşılık ABD güçlerinin, aralarında 16 mayın döşeme gemisinin de bulunduğu birçok İran deniz aracını batırdığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, söz konusu mayınların kaldırılmaması durumunda “daha önce görülmemiş ölçekte askeri sonuçlar” doğabileceği uyarısında bulundu.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTTI

Jeopolitik risklerin tırmanması yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın dünkü işlemlerde yüzde 1,06 değer kazanarak 5.192 dolardan günü tamamladı.

Ons altın son 10 gün içinde 5.239 doları görerek son bir haftanın en yüksek seviyesini test etti. Yeni işlem gününde ise saat 08.30 itibarıyla 5.202 dolar civarında işlem görüyor ve dünkü kapanışın hafif üzerinde seyrediyor.

İÇ PİYASADA DA GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Yurt içi piyasalarda ise 11 Mart 2026 sabahı gram altın 7.375 TL seviyesinden güne başladı. Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.484 TL’ye, çeyrek altın satış fiyatı ise 12.219 TL’ye kadar çıktı.

Öte yandan 1 kilogram altının spot fiyatı ile fiziki piyasa arasındaki farkın yaklaşık 2.500 dolara kadar gerilediği görüldü. Bu seviyenin son haftaların en düşük fiyat farklarından biri olduğu dikkat çekti.

PETROLDE 80 DOLAR EŞİĞİ

Piyasalarda ayrıca Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Enerji piyasasında ise petrol fiyatlarının şimdilik 80 doların altına sarkması beklenmiyor.