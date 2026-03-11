ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediğine dair iddiaların ardından, bu durumun doğrulanması halinde Tahran'a yönelik saldırıları tırmandırma tehdidinde bulundu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun salı günü İran'a ait 10 mayın döşeme teknesini imha ettiğini duyurdu. Trump, paylaşımlarında ABD'nin elinde henüz bu yönde kesin bir bilgi olmadığını belirtmekle birlikte sert uyarılarda bulundu. Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın yerleştirmişse -ki henüz böyle bir bilgi almadık- bunların DERHAL kaldırılmasını istiyoruz!" dedi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR SEVİYE

Olası bir askeri müdahalenin boyutuna dikkat çeken ABD Başkanı, "Eğer herhangi bir nedenle mayın yerleştirilmişse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olur," ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullanılan füze teknolojisi ve kapasitesinin, Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya çalışan her türlü bot veya gemiyi kalıcı olarak ortadan kaldırmak için devreye sokulacağını belirtti.

ABD Başkanı, "Hızlı ve şiddetli bir şekilde müdahale edilecek. DİKKATLİ OLUN!" uyarısında bulundu.

PETROL ARZI TEHLİKEDE

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak stratejik bir petrol geçiş noktası olan boğazın belirli noktalarına son günlerde birkaç düzine mayın yerleştirmeye başladığı öne sürülmüştü. Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyor. Bölgedeki çatışma riski ve mayın iddiaları, sevkiyat faaliyetlerini durma noktasına getirirken küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

DONANMA EŞLİĞİ SEÇENEĞİ MASADA

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD Donanması'nın şu ana kadar herhangi bir tankere eşlik etmediğini ancak bu seçeneğin hala değerlendirildiğini doğruladı. Leavitt, "Bu, Başkan'ın gerektiğinde ve uygun zamanda kesinlikle kullanacağını söylediği bir seçenektir," dedi.

Trump, pazartesi günü yaptığı bir başka açıklamada ise İran'ın petrol akışını durduracak herhangi bir hamle yapması durumunda, ABD'nin İran'ı "20 kat daha sert" vuracağını ifade etmişti.