İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yazar ve fenomen Cihan Şensözlü’nün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu 7 isim 21 Aralık’ta Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde hakimlikçe tutuklanmıştı.

“Kimseyi fuhşa teşvik etmedim”

Tutuklanan isimlerden Cihan Şensözlü’nün savcılık ifadesinde “Ben hiçbir şekilde tanımış olduğum ünlü camiasındaki kimseyi para karşılığı bir amaç için hediye, değerli eşya, mücevherat aracılığıyla başka bir erkekle tanıştırmaya aracılık etmedim. Kimseyi fuhşa teşvik etmedim. Bunun yolunu kolaylaştırmadım, aracılıkta bulunmadım. Ben hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmadım... Ben köşe yazılarımda da sosyal medyanın gidişatının kötü bir duruma doğru gittiğini, sosyal medyanın gençleri yanlış kullanmaya özendirdiğini defalarca belirttim.” dediği öğrenildi.