Süper Lig’in 8’inci haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Corendon Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Kayserispor maçı sonrası kart cezası ve sakatlıklardan kaynaklı takımda formasyon değişikliğine gidildiğini söyleyen Eroğlu, “Maçın ilk yarısında aslında çok üretken bir oyun oynamasak da rakip duran toptan bir gol attı. Attığımız kritik 1 gol vardı. 2-2,5 dakika süren bir kara süreci vardı. Sürecin sonunda gol kararı çıkmamasına üzüldüm. Futbolda eğer karar veremiyorsanız gol verilmeli. Bir sürü taraftar ve seyirci var. Futbol gereksinimi bu diye düşünüyorum. Sol taraftan getirdiğimiz etkili toplarla skor elde ettik. Daha sonra yaptığımız hatayla golü kalemizde golü gördük. Oyuncularımın kazanma adına yaptıkları çok değerliydi 2-2’den sonra girdiğimiz 1-2 tane net pozisyon vardı. İyi bir vuruş yapsaydık belki galip olarak ayrılabilirdik” diye konuştu.

Gençlerbirliği taraftarının desteğine vurgu yapan Eroğlu, “Bu anlamda üzgünüz. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama onların desteği bizim için çok önemli. Kazanmak istiyorduk ama buradan 1 puanla ayrıldık. Milli takım arasını yine en iyi şekilde değerlendirmemiz gereken bir ara. Önceki milli takım arası için de aynı şeyi söylemiştim. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Oyuncularımla hem fiziksel hem de taktiksel anlamda gelişmeye devam ediyoruz. Sonuçlarının da galibiyetle olmasıyla çok daha güzel olacak. Alanyaspor‘a başarılar dilerim” ifadelerinde bulundu.

JAOA PEREIRA: SORUN GOLLERİ YEME ŞEKLİMİZDE

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Jaoa Pereira ise takıma maçtan sonra oynanan oyundan memnun olmadığını söylediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bunu maç sonucundan dolayı söylemiyorum. Bunu; çalıştıklarımıza rağmen sahada yapamadığımız için söylüyorum. 2’nci yarının başındaysa 2’nci golü bulabilirdik o zaman işler bizim için daha kolay hale gelebilirdi ama atamadık. Burada hoşuma gitmeyen başka bir şey de şu; 2 defa öne geçmiş olmamıza rağmen rakibimiz beraberliği yakaladı ve biz bunu kurtaramadık. Kendi yapamadığımız hatalardan dolayı golleri yedik. Her takım gol yiyebilir, maçın herhangi bir dakikasında gol yiyebilirsiniz ama sorun golleri yeme şeklimizde. Maçın son dakikalarına doğru maçın kontrolünü kaybettiğimizi söyleyebilirim. Kontrolünü kaybetmek derken top bizde olduğu zamandan bahsediyorum. Top bizde değilken de oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Biz bunu başaramadık. Rakibimizi kazanabileceklerine veya gol atabileceklerine inandırdık. Bu benim hoşuma gitmiyor. Maçın sonuna doğru maç gidip gelmeye başladı. Bunu istemediğimi oyuncularıma söylüyordum. Antrenmanda buna çalışıyoruz ama çalışmamıza rağmen bunu yapamadık. Bunu bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. Bunu daha iyi çalışıp daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. İstikrarlı olmamız gerekiyor”