12 Mart döneminin öğrenci liderleri Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan ile birlikte 6 Mayıs 1972’de idam edilen Hüseyin İnan’ın Sivas’a bağlı Bozüyük köyünün halen “cezalı” olduğu iddia edildi. Sanatçı ve CHP eski Milletvekili Sabahat Akkiraz, yolu yapılmayan köydeki internet hatlarının sağlıklı çalışmadığını ve bant daraltması uygulandığını savundu.

YOL TOPRAK

Akkiraz, “Barış diyorlar, çözüm diyorlar, af diyorlar. Açılıma buradan başlasınlar. Bu köy halkı neden hâlâ cezalandırılıyor” diye sordu.

Akkiraz SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“Bir süre önce yolum Bozüyük köyüne düştü, köyün yolu yok ama güçlükle ulaştık. Hüseyin İnan’ın köyü olduğu için cezalandırılıyor. Sosyal medyada tepkimi dile getirdim. Yıl 2025 olmuş bu köyün yolu hâlâ toprak. Neden asfalt yapılmadığını Sivas Valiliği’ne sordum. Vatandaşın sesini duyuralım, bir çözüm bulurlar diye düşünürken şimdi de interneti daraltmışlar. Vatandaşından intikam alan, cezalandıran bir zihniyet kabul edilemez. Barış diyorlar, çözüm diyorlar. Af diyorlar. Açılıma buradan başlasınlar. Bu köy halkı neden hâlâ cezalı?”