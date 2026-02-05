İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak dün itibarıyla kamu davası açıldı.

İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "Özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, ülkemiz siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

AKP'nin 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili olan Hüseyin Kocabıyık, iddianame sonrası X hesabından açıklama yaparak, konu hakkında tepkisini dile getirdi.

Kocabıyık iddianamede yer alan 2019 yerel seçimlerine ilişkin, "Manipülasyon yapmak suçsa en başta 'seçimi ben kazandım' diyerek bilboardlara 'kazandık' afişleriyle donatan Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım. Ayrıca saatlerce seçim sonuçlarını açıklamayı durduran Anadolu Ajansını yargılamalısınız" ifadelerini kullandı.

Kocabıyık'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yalan olimpiyatları düzenlenmiş ve birincilik madalyonunu alan yalan belli olmuş: İmamoğlu ve Merdan Yanardağ casustur!

Türkiye’deki bazı yargı kararları artık alay konusu oluyor. Ben bir şeyi çok merak ediyorum: Türk yargısının büyük çoğunluğunun haysiyet sahibi hakim ve savcılardan oluştuğunu biliyoruz. Bu insanlar gözlerinin önünde, adliye saraylarında yaşanan hukuksuzluklar konusunda acaba ne düşünüyorlar? Öğle yemeğine indiklerinde meslektaşlarıyla ne konuşuyorlar? Mesela Ekrem İmamoğlu’na “casus” suçlaması ve açılan dava onları hiç rahatsız etmiyor mu?

İmamoğlu için “casus” iddianamesini hazırlayan savcıya bir hatırlatma: Savcı bey, iddianamenizi “İmamoğlu’nun 2019 seçimlerini manipüle ettiği” argümanı üzerine kurmuşsunuz. İşinize karışmam, ancak o tarihlerde AKP’de siyaset yapan biri olarak tanık olduğum bir gerçek vardı. O seçimde gerçekten bir manipülasyon yapıldı, bunu yapanlar arşivde ve hafızalarda capcanlı duruyor. Manipülasyon yapmak suçsa en başta “ seçimi ben kazandım” diyerek bilboardlara “kazandık” afişleriyle donatan Binali Yıldırım’ı yargılamanız lazım. Ayrıca saatlerce seçim sonuçlarını açıklamayı durduran Anadolu Ajansını yargılamalısınız. Sayın savcı, iddianameniz bir yargı sürecini taşıyacak hukuki esaslara istinat etmiyor, kamu ve adalet adına arz ediyorum.

Benim 2019 seçimlerini unutmam mümkün değil. Çünkü 2019 seçimleri 1946 seçimlerinden sonra siyasi tarihimizdeki ikinci hileli seçimdir. 1946’da CHP hile yaptı,2019’da AKP hile yaptı. 1946’da “açık oy gizli tasnif”, 2019’da ise” zarftaki dört seçmen belgesinden sadece başkanlık seçim oy pusulası” geçersiz sayıldı. O günlerde “bunu yapmayın” diye çok çırpındım. Şahiti o günün İç işleri bakanıdır. Seçim konusu benim en büyük hassasiyetimdir. Çünkü siyasi meşruiyetin ve milli iradenin neşet ettiği yer seçim sandığıdır. O sadece sandık değil, bir ruhtur, milletin ruhudur. Türk milleti hilesiz, entrikasız,kansız, hukuk denetimli seçim yapabilmeyi başarmış medeni bir millettir. Dünyada bunu başarabilen çok ülke yoktur. O nedenle seçimlerde hile yapmak millet iradesine affedilmez bir saygısızlıktır.

"MİLLETTEN BÜYÜK MAHKEME Mİ VAR?"

İmamoğlu için “ 2019 seçimini manipüle etti” diye iddianame hazırlayan savcının bu savını çürüten 23 Haziran 2019’tekrarlanan İstanbul Büyükşehir seçimleridir. İstanbul halkı İmamoğlu’na 800 bin fazla oy vererek yüzde 54 oranla savcının bugün hazırladığı iddianamedeki iddiayı çürütmüştür.

Milletten daha büyük mahkeme mi var?"