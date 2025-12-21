Olay, saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

01 AOB 242 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Kadir Aydeniz, sokak düğünü için toplanan kalabalığı içerisinde husumetli olduğu Muhammet K.'yı görünce aracın içinden tabancayla ateş açtı.

Muhammet K. de tabancasıyla karşılık verince sokakta silahlı çatışma çıktı. Muhammet K. ve Aydeniz, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde direksiyondaki Aydeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk müdahalesi yapılan Muhammet K. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydeniz'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Ameliyata alınan Muhammet K.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Aydeniz'in, 7 Haziran'da oğlu Kerim Aydeniz'in sokak ortasında öldürülmesinden Muhammet K.'yı sorumlu tuttuğu belirtildi.

Tarafların bu nedenle husumetli olduğu öne sürüldü.