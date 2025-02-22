Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6012 Sokak üzerinde meydana geldi.

Aralarında daha önceden husumet bulunan Sergen Çoban ile Bilal Aksoy, cadde üzerinde tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aksoy, yanında taşıdığı bıçakla 8 kez Çoban'ı bıçaklayıp olay yerinden yaya kaçtı. Kavgayı ve gürültüyü duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla beraber olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi ağır yaralı olan Sergen Çoban'ı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine ulaşan polis ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimliğini belirledikleri Bilal Aksoy'u yakalama çalışması başlattı.

Ekiplerin incelemesi devam ettiği süreçte, Bilal Aksoy'un evine gittiği ve orada kendisine ait olan motosikleti alarak Manavgat'a kaçtığı belirlendi. Ekipler çalışmalarını Manavgat'ta sürdürdüğü esnada Bilal Aksoy, suç aleti bıçakla beraber gece saatlerinde Side Jandarma Karakolu'na teslim oldu.

Gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Aksoy, ifade işleminin ardından bu sabah sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık ocağından çıkışta 'Neden öldürdünüz?' sorusuna, 'Kendi menfaatim için' yanıtını veren Bilal Aksoy, adliyeye sevk edildi.