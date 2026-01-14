Kadıköy'ün Fenerbahçe semtinde bulunan dairesi 'kentsel dönüşüm' nedeniyle yıkılan Zihni Göktay, kendi isteğiyle kızının yanına yerleşmeyi reddetmiş ve geçici süreliğine Maltepe'de bir huzurevine yerleşmişti.

79 yaşında olmasına rağmen tiyatro sahnelerini aşındırmaya devam eden usta oyuncu, 'Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş' gösterisi için Ankara’ya doğru yola çıkan ekibin mola verdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.



KALÇA KEMİĞİ KIRILDI, ACILAR İÇİNDE SAHNEYE ÇIKTI



Habertürk'ün haberine göre dengesi bozularak yere düşen usta sanatçı Zihni Göktay’ın kalça kemiği kırıldı. Ancak yaşadığı şiddetli acıya rağmen durumu fark edilmeyen Göktay, profesyonelliğinden ödün vermeyerek sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktı ve gösteriyi tamamladı.

ACİL OLARAK AMELİYATA ALINDI