Beşiktaş'ın kış transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli 9 numara Hyeon-Gyu Oh, Siyah-Beyazlılarda rüya gibi bir başlangıç yaptı. İlk maçı olan Alanya karşısında bir penaltı aldırıp bir de nefis röveşata golüyle iki gole direkt etki eden Hyeon-Gyu Oh, Başakşehir deplasmanında da sahanın yıldızı oldu.

İlk yarının son dakikalarında rakip savunmanın hatasından faydalanıp ağları havalandıran Güney Koreli santrfor, 58'de de Orkun Kökçü'ye nefis bir topuk pası vererek golün asistini yaptı.

20 YILLIK LANETİ KIRDI

Beşiktaş'ta çıktığı ilk iki maçta da gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki hücumcu, 20 yıllık 'lanete' de son verdi. Oh, 2005-06 sezonunda Siyah-Beyazlı formayı giyen Brezilyalı Ailton'un ardından Beşiktaş ile çıktığı ilk iki maçta gol atan ilk santrfor olmayı başardı.

Beşiktaş'taki kariyerinde ilk iki maçında 4 gole direkt katkı sağlayarak rüya gibi başlangıç yapan Oh'un, Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro. Genç oyuncunun kısa vadedeki hedefi ise Beşiktaş'ta gösterdiği performansla 2026 Dünya Kupası'nda ülkesi Güney Kore adına ter dökebilmek...