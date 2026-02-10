Beşktaş, uzun süre golcü aradı. Özellikle Abraham’ın ayrılması sonrası birçok isim gündeme geldi. Belçika ekibi Genk’ten Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh, sessiz sedasız İstanbul’a getirildi. 24 yaşındaki santrforun performansı merak konusuydu. Alanyaspor randevusunda siyah-beyazlı formayla tanışan Oh, sergilediği futbol ve attığı golle ilk sınavından başarıyla çıktı. Önce takıma penaltı kazandıran Oh, ardından gözlerin pasını sildi. BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ Dakikalar 54’ü gösterdiğinde Agbadou’nun kafayla içeri çevirdiği topu akrobatik bir röveşatayla ağlara gönderen Oh, ünlü çizgi film karakteri Tsubasa’yı anımsattı. Oh’un vuruşu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi, paylaşıldı. Beşiktaş, Alanyaspor maçını 2-2’lik skorla tamamlayıp çok değerli 2 puan kaybetmesine rağmen Güney Koreli santrfor, gelecek adına umut verdi.

