Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin karşılaşmadaki son golünü atan Hyeon-gyu Oh, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’a transfer olmadan önce her maç gol atmayı hayal ettiğini belirten Oh, “Beşiktaş’a gelmeden önce her maç gol atacağımı hayal ediyordum. Şu ana kadar bunu başardım. Gerçekten hayal gibi ve çok güzel” diye konuştu.

Sahaya çıktığı her anda kendisini evindeymiş gibi hissettiğini dile getiren Güney Koreli golcü, “Burada sahaya çıktığım zaman kendimi hem evimde hem de Kore’deymiş gibi hissediyorum. Buradaki atmosferle birlikte beni sahiplendirmeleri bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Bu sabah da dahil olmak üzere her maçta sanki son maçımmış gibi sahaya çıkıyorum. Bunun da etkisi herhalde gollerimde etkisini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"BEN DE HER MAÇ FANTASTİK GOLLER ATMAK İSTERİM"

Attığı jeneriklik gollerin ardından siyah-beyazlı taraftarların kendisini çizgi film karakteri Tsubasa’ya benzetmesi hatırlatılan Oh, “Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım? O bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata golü olsun, fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu umarım böyle devam eder. Bu herkesin isteyeceği bir şey ama tabii ki kendimi onunla karşılaştıramam” şeklinde konuştu.

Gol katkısı vermenin kendisi üstünde bazen baskı oluşturduğunu ancak bununla başa çıkabildiğini ifade eden Oh, şöyle konuştu:

“Bu harika stadyumda bizi izlemeye geldikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Benim için de bazen baskı unsuru oluşturabiliyor. Sonuç itibariyle iki maçı geçirdik, üçüncü maçta da bir gol katkısı sağlamak istemek. Ben de zihin kontrolümü, kendimi bu konuda iyi hazırladığımı düşünüyorum. O yüzden sonuç da güzel oldu.”

Güney Koreli golcü, attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın ile konuşup konuşmadıklarıyla ilgili gelen soru üzerine, tecrübeli teknik adamdan kendisini biraz daha oyunda tutmasını istediğini ve gol atacağını hissettiğini söylediğini dile getirdi.