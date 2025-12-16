Medyaya uzanan uyuşturucu soruşturmasında 4 isimle birlikte tutuklanan HaberTürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un babası İstanbul Üsküdar Meydanı’nda oğluna destek veren bir video çekerek medya sitelerine gönderdi. Oğlunun suçsuz olduğunu dile getiren Ersoy’un açıklaması sosyal medyada da yankı uyandırdı.

‘GÜÇLENEREK ÇIKACAK’

Uzun süredir aynı meydanda Filistin’e destek eylemlerine katılan Nadir Ersoy, “Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah’ın izniyle” dedi. Silivri F Tipi 9 No’lu Cezaevi’ne konulan Mehmet Akif Ersoy, “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Test sonucu kokain ve esrar çıktı

Mehmet Akif Ersoy ile daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci’nin “kan” ve “saç” örnekleri için verdikleri testlerin sonucu belli oldu. Adli Tıp raporuna göre; Mehmet Akif Ersoy “kokain”, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin ise “kokain” ve “esrar” testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. İki isim de uyuşturucu kullanmadıklarını öne sürmüştü.

TRT dizilerinin vazgeçilmezi

Mehmet Akif Ersoy’un babası Nadir Ersoy, tarih ve dini içerikli dizi ve filmlerin aranan ismi. Son olarak TRT’de yayınlanan Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan Ersoy, öncesinde de Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu, Kuruluş Osman – 2024, Hicran – 2022, Kadere Karşı – 2022, Rüya Peşinde: Takkeci Baba TV filmi gibi yapımlarda oynadı.

Hz. Yusuf ve kuyu olayı

Hz. Yusuf, gördüğü rüya nedeniyle kıskanç kardeşleri tarafından kuyuya atılıp köle olarak Mısır’a satıldı. Mısır’da vezirin evinde yaşarken, vezirin eşi Züleyha’nın iftirası sonucu kuyuya atıldı. Kuyuda rüya yorumlama yeteneği sayesinde ün kazandı ve Kral’ın rüyasını doğru yorumlayarak büyük bir makam olan maliye bakanlığına getirildi. Yıllar sonra yaşanan kıtlık sırasında Mısır’a erzak almaya gelen ve onu tanımayan kardeşleriyle karşılaştı; sonunda kimliğini açıklayarak babası Hz. Yakup ve tüm ailesini Mısır’a getirip onlarla tekrar bir araya geldi.