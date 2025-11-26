Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı parayı önlemek amacıyla kapsamlı bir tebliğ taslağı hazırladı. Düzenleme, 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde beyan zorunluluğu getiriyor.

Yeni sistem 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve yüksek tutarlı işlemler adım adım daha sıkı denetime tabi tutulacak.

KADEMELİ BEYAN SİSTEMİ UYGULANACAK

Yeni tebliğe göre para transferinde kademeli bir beyan süreci başlıyor:

-200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemler

– İşlemin niteliği kısaca beyan edilecek.

-2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler

– “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

- 20 milyon TL ve üzeri işlemler

– Form detaylı açıklamalar ve dayanak belgeler ile desteklenecek.

– Bankalar, müşterilere işlem türüne göre beyan seçenekleri sunacak.

– “Bireysel ödeme” gibi genel ifadeler için en az 20 karakterlik açıklama zorunlu olacak.

NEDEN BU DÜZENLEME YAPILIYOR?

-Küresel Standartlara Uyum Hedefi

MASAK açıklamasında düzenlemenin, uluslararası mali şeffaflık kriterlerini belirleyen FATF standartlarına uyum amacı taşıdığı vurgulandı.

Risk bazlı analizler, ulusal değerlendirme raporları ve diğer ülke uygulamaları dikkate alınarak taslak hazırlandı.

HANGİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞINDA?

Bazı işlemler yeni yükümlülüklerden muaf tutuluyor:

-Kamu kurumlarının işlemleri

-Bankaların kendi aralarındaki hareketler

-ATM üzerinden yapılan düşük tutarlı işlemler

Bu işlemler beyan zorunluluğuna tabi olmayacak.

Tebliğe uyum sağlamayan finansal kuruluşlara, 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni düzenlemeyle Türkiye’de yüksek tutarlı IBAN ve EFT işlemlerinde şeffaflık güçlenecek.

Kullanıcılar, özellikle 20 milyon TL üzerindeki transferlerde detaylı açıklama ve belge hazırlamak zorunda kalacak.

1 Ocak 2026’dan sonra bu yükümlülüğe uymayanların işlemleri gerçekleştirilemeyecek.