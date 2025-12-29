Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı para transferini önlemek ve suç gelirinin aklanmasına engel olmak amacıyla 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla para transferlerinde yeni bir kısıtlamaya gidileceğini duyurdu.

Ağustos ayında yayınlanan yeni tebliğ ile kullanıcılar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM kanalı üzerinden gerçekleştireceği ve toplam işlem hacmi 200 bin TL'yi aşan para transferlerinde 20 karakteri aşan açıklama girmek zorunda bırakılacak. Para transferinin detaylarına yönelik beyan verilmesini zorunlu kılan düzenlemenin yürürlüğe girmesine günler kala önemli bir değişikliğe gidiliyor.

ALT SINIR 400 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEK



Dünya'nın haberine göre, 1 Ocak 2026'da başlaması planlanan ve ilk aşamada 200 bin TL alt sınır koyulan uygulamada limit değişikliğine gidilecek. Enflasyon nedeniyle söz konusu limitin günlük işlemleri de kapsayacak olması, değişikliğe gidilmesini zorunlu kılmakta.



Bu kapsamda ekonomi yönetimi, ilk aşamada 200 bin TL olarak düşünülen sınırı 400 bin liraya yükseltmeyi planlıyor.



