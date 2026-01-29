Çorlu’daki düzenlediği yemekte konuşan AKP Milletvekili Mestan Özcan’ın milletvekili maaşı ve özlük haklarına yönelik yaptığı konuşma tepki çekti. AKP’li Özcan, aylık 500 bin TL’yi bulan milletvekili maaşı ile emekli aylığının kendisine yetmediğini söyledi.

AKP'li vekile bir tepki de SÖZCÜ TV ekranlarında İçinizden Biri Ekrem Açıkel'den geldi. Açıkel, canlı yayında AKP'li Özcan'a "IBAN gönderin aramızda para toplayalım" diyerek tepki gösterdi:

"- Bizde söz senettir. Bu kalender yurttaşım adına sayın vekile kuracağımız cümleler var.

- Sayın Vekilim son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Iban atın bize madem bu kadar zordasınız. Aramızda para toplayalım Iban'ınıza atalım."

'GÜÇ DELİRMESİ'

"- İktidar tamamen akıl mantık ülke gerçekliğinden kopmuş durumda. Bunun adı güç delirmesidir. 500 Bin liralık vekil maaşı yetmiyormuş. Hiç utanmıyorlar ve hiç çekinmiyorlar.

- "Evet hayat pahalılığı var ama sanki ilk kez yaşanıyor" diyorlar. Sayın vekilim senin iktidarınızda hiç bitmeyen kriz yapmışlar. 1994 krizi altı ayda bitti. 2001 krizi bir yılda aşıldı. Sekiz yıldır çıkardığınız krizden bizi kurtarmanızı bekliyoruz. Sekiz yıldır devam eden kriz olur mu? Sayın vekil tavrınızın arkasında durun. Konuştunuz haberler yayınlandı. Bugün neden bu anlatılan gerçeği yansıtmamaktadır diyorsunuz."

'SANIRSIN ZORLA VEKİL YAPTILAR'

"- Sanırsınız ki Mestan Bey'i zorla vekil yapmışlar. Sokaktan yürürken birden AKP İl Başkanlığı önünden geçerken kolundan tutup vekil yaptılar sanki. Meclis karnesi berbat durumda. Yazılı soru önergesi 0. Kanun teklifi sayısı 0. Soruşturma önergesi 0. Genel görüşme önergesi 1 imza.

- Sayın vekilim kendi performansınızı nasıl değerlendirirsiniz? Tekirdağlı yurttaşlar bu karneyi önünüze koyduğunda ne diyeceksiniz?

- Günün en önemli konusuydu. Hayırlı işler bol güneşler. Sayın vekilimiz önemli bir gıda firmasının da sahibi. Köfte firması var. Vekilim köfteyi kendi firmasında şu fiyatlara satıyor:

- 170 gram Tekirdağ Köftesi 420 lira

- 144 gram kaşarlı köfte 535 lira

- Mecliste köfte 120 lira

- Özcan'ın 2 yılda ödediği vergi 50 milyon lira. Teşekkürler sayın vekilim 50 milyon lira gelir vergisi ödemişsiniz."

'İKTİDAR OLARAK MİLLETTEN KOPMUŞSUNUZ'

"- Gerçekten şu anlatımdan sonra geçinemiyorsanız millet olarak toplanalım. İBAN'ınızı atın bize para gönderelim size. İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Siz iktidar olarak milletten kopmuşsunuz. Bu da itirafıdır."