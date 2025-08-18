Mobil bankacılık kullanımının hızla artmasıyla birlikte bankalar, hem güvenliği artıracak hem de kullanıcıların işini kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçirdi. Aslında bir süredir devrede olan “Ödeme İste” özelliği, para transferlerinde hataları azaltıyor ve işlemleri hızlandırıyor. Ancak bu uygulamadan haberdar olmayan hala çok sayıda kullanıcı bulunuyor.

Bankaların mobil uygulamalarına entegre edilen sistem, özellikle EFT, havale ve FAST işlemlerinde sıkça yaşanan IBAN karışıklıklarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Alacaklı kişi, tahsil etmek istediği tutarı girerek “Ödeme İste” seçeneğini kullanıyor.

Ödeme yapacak kişiye otomatik bir talep gönderiliyor.

Talebi onaylayan kişinin hesabından belirlenen tutar anında çekilerek karşı tarafın hesabına aktarılıyor.

Bu yöntem sayesinde, manuel IBAN girme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Böylece yanlış hesaba para gönderme riski azalırken, transfer işlemleri hem daha güvenli hem de daha hızlı tamamlanıyor.

Uzmanlar, özellikle günlük ödemelerde büyük kolaylık sağlayan bu özelliğin birçok vatandaş tarafından fark edilmediğine dikkat çekiyor. “Ödeme İste” seçeneği aslında uzun süredir kullanılabiliyor ancak kullanıcıların büyük bir kısmı bu avantajdan habersiz.

Uzmanlara göre, bu sistemin daha fazla duyurulması, kullanıcıların hem zamandan tasarruf etmesini hem de para transferlerini çok daha güvenli şekilde gerçekleştirmesini sağlayacak.