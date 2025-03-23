Günümüzde dijital bankacılığın vazgeçilmezlerinden biri olan IBAN ile para transferi, hız ve güvenlik açısından büyük avantaj sağlıyor. Ancak bu kolaylık, dikkatli olunmadığında ciddi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle yanlış yapılan bir işlem, hem zaman hem de maddi kayıplara neden olabiliyor. İşte IBAN üzerinden para gönderirken mutlaka dikkat edilmesi gereken 4 önemli adım…

1. IBAN Bilgilerini Hatasız Girin

IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası), her banka ve ülkeye özel olarak tanımlanmış benzersiz bir hesap numarasıdır. Bu numaradaki tek bir harf ya da rakam hatası, gönderdiğiniz paranın bambaşka bir hesaba yönlendirilmesine neden olabilir. Bu yüzden IBAN’ı manuel olarak giriyorsanız en az iki kez kontrol etmeyi unutmayın. Kopyala-yapıştır yöntemiyle işlem yaparken ise fazladan boşluk veya karakter hatalarına karşı dikkatli olun.

2. Alıcı Bilgilerini Mutlaka Doğrulayın

IBAN doğru girilmiş olsa bile, alıcı adı, banka adı ve şube kodu gibi bilgilerin de eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunmalıdır. Çünkü birçok banka, IBAN ile alıcı adı arasında bir uyuşmazlık tespit ettiğinde işlemi reddedebilir veya beklemeye alabilir. Yanlış bilgi nedeniyle transferin başarısız olması ya da gecikmesi olasıdır.

3. Açıklama Kısmını Boş Bırakmayın

Özellikle ticari ödemelerde ve resmi işlemlerde, transferin açıklama bölümünü doldurmak büyük önem taşır. Ödemenin hangi sebeple yapıldığını açıkça belirtmek, hem alıcının ödemeyi tanımasını kolaylaştırır hem de gelecekte yaşanabilecek olası anlaşmazlıklarda delil niteliği taşır. Eğer varsa fatura ya da referans numarasını da eklemeyi ihmal etmeyin.

4. İşlem Ücretleri ve Kur Farklarına Dikkat Edin

Yurt dışına yapılan para transferlerinde bankaların kestiği işlem ücretleri ve döviz kuru farkları, karşı tarafa ulaşacak net tutarı önemli ölçüde etkileyebilir. Beklenmedik kesintilerle karşılaşmamak için transfer öncesinde bankanızın işlem ücretlerini ve döviz kuru politikalarını mutlaka inceleyin. Göndereceğiniz miktarı bu doğrultuda hesaplayarak hareket edin.