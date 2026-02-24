Vatandaşların ödemelerinde sıkça tercih ettiği IBAN yoluyla para transferi yöntemi, beraberinde bazı sakıncaları da getiriyor. Özellikle kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek amacıyla IBAN üzerinden tahsilat yapan işletmeler, ödeme yapan kişi açısından risk oluşturabiliyor.

HUKUKİ SORUMLULUK RİSKİ

Para gönderilen IBAN numarasının suç gelirleri kapsamında ya da başka nedenlerle takip altında olması durumunda, hesaba para gönderen kişi de hukuki sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu durum, transfer yapan kişiyi mağdur edebilecek sonuçlar doğurabiliyor.

BU NOKTALARA DİKKAT

IBAN yoluyla yapılan para transferlerinde yasal sorumluluk altına girilmemesi için bazı kritik hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların başında, transfer sırasında açıklama kısmının mutlaka doldurulması geliyor.

Ayrıca bir işletmeye ödeme yapılacaksa, kullanılan IBAN numarasının ilgili işletmeye kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, IBAN ile yapılan ödemelerde dikkatli olunması ve özellikle açıklama kısmının boş bırakılmaması gerektiğini belirterek, aksi halde hukuki risklerle karşılaşılabileceği uyarısında bulunuyor.