Bankacılık işlemlerinde en çok kullanılan araçlardan biri olan IBAN, güvenli ve hızlı para transferi için tasarlandı. Uzmanlara göre kontrolsüzce paylaşılan IBAN bilgisi, dolandırıcılara davetiye çıkarabiliyor. Basit görünen bir hesap numarası, yanlış kişiler tarafından kullanıldığında ciddi maddi ve hukuki sorunlara yol açabiliyor.

IBAN, uluslararası para transferlerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir standart. Türkiye’de 26 haneli olan bu numara, ülke kodundan banka ve şube koduna, ardından kişiye özel hesap numarasına kadar çeşitli bilgileri içeriyor.

Uzmanlar, kötü niyetli kişilerin IBAN bilgilerini sahte dekont düzenleme, kara para aklama girişimleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanabileceğine dikkat çekiyor. Sosyal medyada ya da tanımadığınız kişilerle IBAN paylaşmak, adınızın hiç bilmediğiniz finansal olaylara karışmasına neden olabilir.

Bankacılık işlemlerinde güvenliği sağlamak için IBAN paylaşımı konusunda büyük dikkat gerekiyor. Uzmanlara göre, IBAN sadece güvenilir kişilerle paylaşılmalı ve sosyal medyada asla yayınlanmamalı. Aksi halde vatandaşlar farkında olmadan dolandırıcılık zincirlerinin bir parçası haline gelebilir.

UZMANLAR GÜVENLİK SIRRINI AÇIKLADI

-IBAN bilginizi tanımadığınız kişilerle asla paylaşmayın.

-Sosyal medyada “IBAN gönder” taleplerine karşı dikkatli olun.

-Para transferi sonrası mutlaka dekontu kontrol edin.

-Hesap hareketlerinizi düzenli takip ederek şüpheli işlemleri anında fark edin.

Unutmayın: Basit bir IBAN paylaşımı bile sizi finansal suçların göbeğine çekebilir!