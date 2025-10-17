Artık hemen hemen herkes cep telefonundan ya da internet bankacılığından kolayca para transferi yapıyor. Uzmanlara göre bu kolaylık, ciddi riskleri de beraberinde getiriyor.

Yanlış IBAN’a yapılan gönderimlerde “geri ödeme” şansı çoğu zaman mümkün olmuyor. Çünkü bankalar, gönderilen tutarın sahibinin izni olmadan iadesine müdahale edemiyor.

YANLI Ş IBAN'A PARA G Ö NDER İ RSEN İ Z NE OLUR?

Bankacılık sisteminde yapılan her EFT veya havale, IBAN numarasına göre işleniyor. Eğer tek bir rakam bile yanlış yazılırsa, para başka bir hesaba gidebilir.

Uzmanlar, “Bu durumda bankaya hemen başvuru yapılsa bile, alıcı parayı çekerse geri almak çok zorlaşıyor” uyarısında bulunuyor.

Hukuki süreç ise uzun ve zahmetli. Çünkü bankalar sadece aracılık görevini üstleniyor; parayı geri alabilmek için resmi itiraz süreci başlatmak gerekiyor.

'IBAN PAYLA Ş IMINDA DA D İ KKATL İ OLUN' UYARISI!

Bir diğer tehlike de IBAN numaranızı herkesle paylaşmak. Dolandırıcılar, masum vatandaşların IBAN’larını kullanarak sahte işlemler yapabiliyor.

Bu durumda, hesap sahibi farkında olmasa bile “dolandırıcılığa aracılık” suçlamasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar, sadece güvenilir kurumlara ve tanıdığınız kişilere IBAN bilgisi paylaşmanızı, sosyal medyada hesap numarası göndermemenizi öneriyor.

IBAN'DAN PARA G Ö NDER İ RKEN HANG İ ADIMLARI İ ZLEMEK GEREK İ YOR?

-Para göndermeden önce IBAN’ı en az iki kez kontrol edin.

-İşlem ekranında çıkan isim bilgisini mutlaka doğrulayın.

-Tanımadığınız kişilerle “emanet para gönderimi” gibi işlemlerden uzak durun.

-IBAN paylaşırken açıklama kısmına doğru bilgileri yazın.

Bu basit adımlar, yanlış gönderimleri ve olası dolandırıcılık vakalarını büyük ölçüde önleyebilir.

D İ KKATS İ ZL İ K, B İ R İ K İ M İ N İ Z İ SAN İ YLER İ Ç İ NDE YOK EDEB İ L İ R

IBAN hatası birçok kişinin başına geldi, üstelik bazıları birikimlerinin tamamını kaybetti.

Uzmanlar, “Bir saniyelik dikkatsizlik, yılların birikimini silebilir” diyor.

Bu yüzden, her para transferinde IBAN’ı dikkatle kontrol etmek, sizi hem maddi hem hukuki mağduriyetten koruyabilir.