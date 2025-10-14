Birçok kez örneğini duyduğumuz, okuduğumuz kaparo tuzağına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da kiralık ev arayan bir vatandaş, ilan sitelerinde bulduğu uygun fiyatlı daireye talip oldu.

Kendisini ev sahibi olarak tanıtan ve daireyi görmeden önce kaparo talep eden şahsa inanan vatandaş sözde ev sahibine güvenerek parayı gönderdi. Sözde ev sahibiyle buluşma günü gelince karşısında kimseyi bulamayan vatandaş dolandırıldığını o anda anladı.

SAHTE FOTOĞRAFLAR KULLANIYORLAR

ATV Haber’in haberine göre gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, dijital platformlarda çok sayıda sahte ilan bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda dijital platformlarda sahte resimlerle oluşturulan sahte ilanlarla vatandaşlarımızın mağduriyetleri söz konusu” dedi.

Avcılar’da yaşanan olayda dolandırıcı, gerçek bir binanın fotoğraflarını kullanarak sahte bir kiralık daire ilanı oluşturdu. Daireyi görmek isteyen mağdur, kapora yatırmasının ardından dolandırıcıyla bir daha iletişime geçemedi.

BİR KİRA BEDELİ DEPOZİTO GÖNDERDİ

Mağdur vatandaş Mahinur Koca, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İnternet sitesinde kiralık daire ararken bu ilana denk geldim. Ev sahibi olduğu yazıyordu. Kiracı konusunda seçici olduğu için kirayı uygun tuttuğu belirtilmişti. Telefonda konuştuğumuzda 18 bin lira kira, aynı miktarda da depozito istedi. Parayı gönderince beni engelledi” dedi.

Dolandırıcı, kısa sürede tüm ilanlarını kaldırarak ortadan kayboldu.

BU SUÇUN CEZASI 10 YILA KADAR HAPİS!

Avukat Mustafa Zafer, olayın nitelikli dolandırıcılık kapsamına girdiğini belirterek şu açıklamada bulundu:

“Gayrimenkul sitelerinde var olmayan bir yeri kiralıkmış gibi gösterip para almak nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur. Bu suçun cezası 4 yıldan 10 yıla kadar hapis olabilir” dedi.

Ayrıca doğrulanmamış ilan platformlarında yer alan sahte ilanlara 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.

EV ARAYANLARA SOSYAL MEDYA UYARISI!

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Dolandırılmak istemiyorsanız sosyal medya veya doğrulanmamış platformlardan ev aramayın. Mutlaka güvenilir emlak sitelerini tercih edin ve evi görmeden hiçbir şekilde kapora ödemeyin” dedi.

DİJİRAL DOLANDIRCILIKLAR SAHNEDE!

Uzmanlar, son dönemde artan “kiralık ev” dolandırıcılıklarında mağduriyetlerin büyüdüğünü vurguluyor. Vatandaşların, ilanların doğruluğunu teyit etmeden ödeme yapmamaları gerektiğini belirtiyor. ATV Haber’in aktardığı bu olay, dijital ortamda artan güven sorunlarının bir örneği olarak dikkat çekiyor.