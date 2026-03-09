Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), özellikle yüksek miktarlı para hareketlerini daha yakından izlemek amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Değişiklik kapsamında internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirilen para transferleri daha ayrıntılı şekilde denetlenecek.

Düzenlemedeki en kritik neden ise, finansal sistemde gerçekleşen yüksek tutarlı işlemleri daha şeffaf hale getirerek izlenebilirliği artırmak. Böylece kara para aklama, yasa dışı bahis ve kayıt dışı finans hareketleriyle mücadelede daha etkin bir kontrol mekanizması oluşturulacak.

AÇIKLAMADA LİMİT 400 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Yeni uygulamanın ilk duyurusunda günlük açıklama zorunluluğu sınırı 200 bin TL olarak belirtilmişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu limit 400 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan ve toplamda 400 bin TL’yi aşan para transferlerinde işlem yapan kişinin en az 20 karakterden oluşan bir açıklama girmesi zorunlu olacak.

Açıklama bölümünün boş bırakılması ya da girilen bilginin yetersiz görülmesi durumunda transfer işlemi onaylanmayacak.

YENİ İŞLEM KATEGORİLERİ EKLENECEK

Yeni sistemle birlikte para transferlerinde işlem nedenini daha net belirlemek amacıyla bazı kategoriler de eklenecek. Kullanıcılar transfer sırasında aşağıdaki başlıklardan birini seçebilecek.

O kategoriler ise şu şekilde olacak:

Gayrimenkul alımı

Araç alımı

Borç ödeme

Bağış

Sigorta ve sağlık harcamaları

Kripto varlık işlemleri

Şans oyunu ödemeleri

Danışmanlık hizmetleri

DİĞER SEÇENEĞİNDE AÇIKLAMA ZORUNLU OLACAK

“Diğer” veya “bireysel ödeme” şeklinde işaretlenen transferlerde ise ek açıklama talep edilebilecek. Bu yöntemle işlemlerin daha kolay analiz edilmesi ve şüpheli para hareketlerinin daha hızlı tespit edilmesi amaçlanıyor.

YÜKSEK TUTARA EK YÜKÜMLÜLÜK

Yeni düzenleme yalnızca 400 bin TL üzerindeki transferlerle sınırlı değil. Daha yüksek tutarlı işlemler için ilave bildirim ve belge yükümlülükleri de getiriliyor.

2 milyon TL – 20 milyon TL arasındaki transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belgelerin sunulması gerekecek.