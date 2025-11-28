Son dönemde sosyal medya üzerinden yayılan “IBAN gönder” çağrılarının yeni bir dolandırıcılık yöntemine dönüştüğü belirtiliyor. Bu tür taleplere bilinçsizce yanıt verilmesi, kişilerin adının farkında olmadan yasa dışı işlemlere karışmasına yol açabiliyor.

IBAN SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası), para transferlerinde hız ve güvenlik sağlamak için kullanılan 26 haneli bir sistemden oluşuyor. Bu numara; ülke kodu, banka kodu, şube kodu ve hesap numarasının birleşiminden meydana geliyor. Ancak bu bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde sahte dekont düzenleme, kara para aklama ya da sahte bağış ilanları gibi yöntemlerle kullanılabiliyor.

Uzmanlara göre IBAN kullanılarak şu yöntemlerle dolandırıcılık yapılabiliyor:

– Sahte dekont oluşturmak

– Yasa dışı paraları masum kişilerin hesaplarından geçirmek

– Sosyal medyada sahte bağış kampanyalarında IBAN kullanmak

– Hesap sahibini farkında olmadan dolandırıcılık zincirine dahil etmek

“YASA DIŞI İŞLEMLERİN TARAFI OLARAK GÖSTERİLEBİLİRSİNİZ”

Uzmanlar, farkında olmadan verilen IBAN bilgilerinin kişileri suça ortak gibi gösterebileceğini vurguluyor. Hesaba gelen şüpheli bir para, kişinin kara para aklama dosyalarına dahil edilmesine yol açabiliyor. Bu durumun maddi kaybın yanında uzun sürecek hukuki süreçleri de beraberinde getirdiği belirtildi.

Bankacılık sektörü temsilcileri, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan IBAN paylaşımlarının en riskli durumlar arasında yer aldığını ifade ediyor. Tanımadığınız kişilere IBAN vermek ya da bilinmeyen hesaplara para göndermek, kişileri fark etmeden yasa dışı işlemlerin bir parçası hâline getirebiliyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, olası risklere karşı şu adımların mutlaka uygulanması gerektiğini belirtiyor:

– IBAN’ınızı yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşın

– Sosyal medya üzerinden gelen para transferi taleplerine karşı dikkatli olun

– Para gönderdikten sonra dekontun gerçekliğini kontrol edin

– Banka hesap hareketlerinizi düzenli olarak takip edin

– Hesabınızı üçüncü kişilerin işlemlerine aracı olarak kullanmayın

ÇİFT DOĞRULAMA SİSTEMİ YOLDA

Edinilen bilgilere göre internet ve mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve havale işlemleri için ikinci bir doğrulama adımı zorunlu hâle getirilecek. Para transferi sırasında kullanıcılar ek bir kimlik doğrulama aşamasından geçmek zorunda kalacak. Bu sistemin SMS kodu, biyometrik doğrulama veya farklı bir yöntemle uygulanabileceği belirtiliyor.

ARTAN DOLANDIRICILIK VAKALARI DÜZENLEMEYİ HIZLANDIRDI

Son dönemlerde dijital bankacılık üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarında ciddi artış yaşandı. Vatandaşların bilgileri ele geçirilerek adlarına kredi çekildiği ve bu paraların farklı hesaplara aktarıldığına yönelik şikayetlerin çoğalması üzerine BDDK’nın ek güvenlik adımı getirdiği ifade edildi.

TÜM BANKALARDA ZORUNLU OLACAK

Yeni uygulama kamu ve özel tüm bankalarda geçerli olacak. Böylece IBAN üzerinden para transferi yapan tüm kullanıcılar işlemlerini çift doğrulama aşamasıyla tamamlayacak. Düzenlemenin devreye alınmasıyla birlikte dolandırıcılık vakalarının azalması ve kullanıcıların daha güvenli işlem yapabilmesi hedefleniyor.