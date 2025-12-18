İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu'na duygusal bir mektup yazdı.

İmamoğlu'nun eşi için yazdığı mektup, ilk kez SÖZCÜ TV'de Serdar Cebe ile Ana Haber bülteninde yayınlandı.

SÖZCÜ TV, aynı zamanda mektubun içeriğini de yapay zekayla seslendirdi.

Dinleyenlere duygusal anlar yaşatan şiirde İmamoğlu, eşine duyduğu sevgisini dile getirdi.

Şiir şu şekilde:

"Ebedi aşkıma.

Seni gördüğümde aşık oldum.

Tarifsiz bir heyecanla çarpıyordu kalbim.

Kalabalık içinde seni takip eden ben,

23’ünde ben, 19’unda sen.

Tutuldum gözlerine,

neşene ve gülüşüne.

Tanıdım seni;

fikirlerini, asiliğini, azmini.

Kadın olma, insan olma,

hak arama mücadeleni.

'Asla pes etmem,

haksızlığa boyun eğmem' kararlılığını.

Büyüdükçe büyüdü aşkımız,

seni çok sevdim.

İşte benim kadınım,

“yuva kurmalıyız” dediğim,

ebedi aşkımsın."

'ŞİİR OKUYORDU, ŞİMDİ YAZIYOR' DEMİŞTİ

Dilek İmamoğlu, geçen hafta SÖZCÜ TV'de canlı yayına katılmış ve SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey'in sorularını yanıtlamıştı.

Dilek İmamoğlu, "Ekrem dışarıdayken şiir okumayı çok seviyordu. Özellikle bana şiir okuyordu. Şimdi de içeriden yazıyor" demişti.