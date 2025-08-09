CHP lideri Özgür Özel’in çarşamba günü Tuzla’da ki mitingde bazı savcılarla bağlantılı avukatların ‘İBB davası borsası’ oluşturduğunu öne sürmesinin yankıları sürüyor. Elinde belgeler olduğunu söyleyen Özel’in bu iddialarını des tekleyen bilgiler gelmeye devam ediyor. Bir aileden yakınının tahliyesi için 4,5 milyon dolar istendiği iddialar arasında.

YAZIŞMALAR VAR

DW Türkçe’nin CHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yakalanan Avukat Mehmet Yıldırım’ın ailelerle irtibata geçtiği ve bir ailenin bunu kayıt altına aldığı belirtildi. Haberde şöyle denildi:

“Bir aile 40 dakikalık konuşmayı kayıt altına aldı ve savcılığa başvuracak. O görüşmeye ek olarak ise işin içinde olduğu iddia edilen savcıyla yapılan WhatsApp yazışmaları da var. Savcı İmamoğlu aleyhine ifade verilmesini istemiş. Avukat da aileye ifade ile birlikte bir de 4,5 milyon dolarlık ödeme talebini iletmiş. Başka ailelerin de olduğunu öne sürüyorlar. Avukat bazı itirafçıların avukatı ve o isimler de tahliye edildi.”

Haberde, “CHP, delillerle birlikte hem HSK hem de Barolar Birliği’ne götürecek. Adım atılmazsa delilleri kamuoyuyla paylaşacak” denildi.

KENDİ EVİNİ ARATTI

Avukat Yıldırım, ‘kendi isteğiyle’ evini aratıp daha sonra tahliye edilen eski İBB Bilgi İşlem Müdürü Naim Erol Özgüner’in de avukatı.

Evinden İmamoğlu’na ait olduğu iddia edilen bir telefon da çıkan Özgüner, “Olayın şokuyla sakladım” derken, ek ifadesinin ardından İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da tutuklanmıştı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özel, ‘İBB davası borsası’ iddiasıyla ilgili Tuzla mitinginde şunları söylemişti:

“Bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp ‘Beni savcı bey yolladı. Avukat lığını yapacağım. Şu ifa deyi vereceksin. Şunları söyleyeceksin. Şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin ‘İBB davası Borsası’ oluşturduğuna dair kanıtlarının elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. HSK’ya yarın tarih, gün, saat, dekont vereceğiz, HSK’ya avukatın telefon WhatsApp kaydının dökümünü vereceğim!”