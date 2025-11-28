Avukat Hüseyin Ersöz, "HSK Kararnamesiyle, İBB Davasına bakacak olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yeni hakim atamaları gerçekleştirildi. Böylece bu Mahkemede '2 heyet' oluşmuş oldu" dedi.

Ersöz, "Muhtemeldir ki bu heyetlerden biri sadece 'İBB Davasına' bakacak ve geçmişteki çok sanıklı, büyük yargılama süreçlerinde olduğu gibi Silivri’de kesintisiz duruşmalar görülecek. Kararnameyle, kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' ismiyle bilinen soruşturmanın Savcısı da İstanbul Başsavcı Vekili olarak görevlendirilmiş." ifadesini kullandı.

Ersöz şunları kaydetti:

"Yine kamuoyunda “Hablemitoğlu Cinayeti Davası” olarak bilinen yargılamanın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan Savcının da Aksaray’a ataması yapılmış.

İdari yargıda da önemli görev yeri değişiklikleri olmuş. En dikkat çekeni ise Emrah Şahan ve Ahmet Özer’in görevden uzaklaştırmalarının iptali için açılan davalara bakan İdare Mahkemesinin Başkan ve Üye Hakimleri başka Mahkemelerde görevlendirilmiş."